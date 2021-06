"SSG랜더스 승리하면 고객 20% 늘어" … SSG닷컴, 야구 마케팅 강화

12일 경기서 배우 공효진 시구 … 현장 관객에겐 1만원 할인 쿠폰도

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 SSG랜더스와 함께 야구 마케팅에 속도를 낸다.

SSG닷컴은 오는 12일 오후 5시 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG랜더스와 키움히어로즈와의 경기에 배우 공효진 씨를 시구자로 초청하고 이를 기념해 현장을 찾은 야구팬들에게 할인 쿠폰을 증정하는 특별 이벤트를 연다고 10일 밝혔다.

이번 시구 이벤트는 SSG랜더스의 마스코트 '랜디'의 제안에서 시작됐다. 지난 3일 SSG랜더스의 공식 유튜브 채널 '쓱튜브'에 업로드된 영상에서 랜디는 SSG닷컴 본사를 찾아 마케팅 담당자에게 유명 시구자와 할인 쿠폰을 제공해 줄 것을 요청했다.

출연자가 기업을 무작정 방문해 일정 기간 할인 혜택을 제공하는 유명 콘텐츠를 패러디한 이번 영상은 9일 기준 조회수 1만9000건을 기록하고 있다. SSG닷컴 측은 고객 감사 차원에서 랜디의 제안을 받아들이기로 결정하고 '랜디데이'를 '랜디쓱데이'로 바꾸는 한편, 경기 당일 행사 분위기를 고조시킬 수 있는 공동 마케팅을 펼치기로 했다.

이에 따라 오는 12일 공효진 씨의 시구를 기념해 경기장을 찾은 입장 관객 전원에게 2만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만원 정액 할인 쿠폰을 지급한다. 또 직접 방문이 어려운 '랜선 응원' 팬들을 위해 경기 당일 전 고객에게 5만원 이상 결제 시 최대 1만원 할인이 적용되는 10% 쿠폰을 준다.

앞서 지난 7일 오전 9시부터 10일 오전 8시59분까지 진행한 '랜디쓱데이' 퀴즈 이벤트엔 첫 날에만 6000명이 몰렸고, SSG닷컴은 정답을 맞춘 응모자 중 총 1019명을 추첨해 선수들의 친필 싸인이 담긴 빅볼, 유니폼, 야구공과 스타벅스 음료 쿠폰을 증정했다.

SSG닷컴이 이처럼 야구 마케팅에 적극적으로 나서고 있는 것은 SSG랜더스의 인기가 SSG닷컴 방문자 수와 매출에 유의미한 영향을 미치고 있기 때문이다.

SSG랜더스가 리그 선두를 달려온 지난달 22일부터 이달 8일까지 SSG닷컴을 방문한 고객 수는 지난해 같은 기간에 비해 약 20% 증가했고, 특히 유니폼과 모자 등 랜더스 관련 굿즈 매출은 전월 같은 기간보다 250%나 늘었다.

SSG닷컴 관계자는 "SSG닷컴과 SSG랜더스 팬들에 대한 감사의 의미로 이번 시구 이벤트를 기획했다"며 "스포츠는 물론 다양한 엔터테인먼트 요소를 연계한 쇼핑 콘텐츠를 기획해 타 플랫폼이 모방할 수 없는 마케팅으로 차별화를 꾀할 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr