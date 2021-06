장성군, 18일까지 ‘대학생 행정체험’ 참여자 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 오는 18일까지 ‘하계 대학생 행정체험’ 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 여름방학을 맞아 관내 거주하는 대학생들에게 일자리와 군정 참여 기회를 제공하는 사업이다.

신청 자격은 공고일 이전부터 군에 주소를 둔, 만 29세 이하(1991년 1월 1일 이후 출생자)의 대학 재학생이다.

모집인원은 총 60명으로 사회배려계층을 우선 채용한 후, 나머지 인원은 전산 추첨을 통해 선발한다.

선발된 대학생들은 군청과 직속기관, 사업소, 읍·면 행정복지센터에 배치돼 행정업무 보조, 기록물 정리, 현장 근무 등을 수행하게 된다.

1기는 내달 5~16일, 2기는 내달 19~30일까지 운영되며 하루 5시간 근무한다.

신청은 군청 누리집 또는 주소지 읍·면 행정복지센터에서 신청하면 된다.

군 관계자는 “행정기관 실무 체험을 통해 지역 대학생들의 취업 역량이 한층 강화되는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr