[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주가 범농협 계열사가 공동 투자해 그린에너지 분야, 수소충전 인프라 구축, 농업 관련 뉴딜 인프라 사업에 중점 투자하는 그린뉴딜 인프라 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드를 조성했다고 10일 밝혔다.

‘NH-아문디 그린뉴딜 인프라 ESG 펀드’는 1500억원 규모로 그린에너지 분야, 수소 충전 시설, 농업 관련 뉴딜 시설에 중점 투자할 예정이다. NH농협은행, NH농협생명, NH농협손보, NH투자증권, NH농협캐피탈이 투자자로 참여했다. 운용은 NH아문디자산운용이 맡는다.

손병환 농협금융지주 회장은 “정부의 태양광·풍력 등 신재생 에너지 산업 생태계 육성에 발맞춰 한국판 뉴딜정책에 농협금융이 선도적인 역할을 수행 하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr