경기도, 장마 대비 '급경사지 낙석·붕괴 예방' 안전점검

안전조치 시행 여부, 정비사업 주요 공정 완료 여부 점검

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 장마철을 앞두고 급경사지 낙석·붕괴 등 사고 예방에 나선다.

10일 도에 따르면 오는 17일부터 23일까지 우기 대비 급경사지 표본 안전점검을 할 계획이다.

이번 점검은 가평군에서 시행 중인 급경사지 정비사업 지구 2개소와 도 주관으로 실시했던 해빙기 민·관 합동 안전점검 대상지 10개소 중 단기 조치 지적사항이 통보된 4개소(화성시 2, 이천시 2)다.

도는 해당 지역의 우기 전 정비사업 주요 공정 완료 여부, 우기대비 안전조치 시행 여부, 해빙기 점검 시 지적사항 조치 여부 등을 중점적으로 확인할 예정이다.

점검 후, 해당 결과를 시·군 관리 부서에 통보해 지적 사항 등에 대한 조치가 조속히 이뤄지도록 할 방침이다.

이 밖에도 도는 표본 점검과는 별도로 6월 한 달 동안 도 내 196개소 급경사지에 대해 시·군 주관 우기대비 안전점검을 계획하고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr