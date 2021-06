우리은행, 5개 신용대출 우대금리 축소

우대금리 최대 0.5%포인트 축소

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행이 오는 14일부터 5개 개인 신용대출 상품의 우대금리를 축소한다.

10일 금융권에 따르면 우리은행은 5개 개인 신용대출 상품의 우대금리를 최대 0.5%포인트 축소하기로 했다.

'우리원(WON)하는 직장인대출'은 급여이체와 신용카드 사용에 따라 각각 0.1%포인트 우대금리를 제공하던 것을 하나로 통합했다. 이에 따라 최대 우대금리 폭은 0.4%포인트에서 0.3%포인트로 줄었다.

'우리 스페셜론'은 각각 0.1%포인트 우대금리를 제공하던 공과금·관리비 자동이체와 신용카드 사용에 따른 우대항목을 없앴다. '우리 신세대플러스론'도 급여이체에 따라 0.1%포인트 우대금리를 주는 항목을 없앴다.

'우리 첫급여 신용대출'은 급여이체에 따른 우대금리를 0.2%포인트에서 0.1%포인트로 축소했고, 비대면 채널 신규가입에 따른 우대금리도 없앴다. '우리 비상금대출'의 경우 통신사 등급에 따라 1~2등급에는 0.5%포인트, 3~5등급에는 0.3%포인트 우대금리를 주던 항목을 삭제했다. 최대 우대금리는 1.0%에서 0.5%로 줄었다.

우리은행 관계자는 "가계부채 관리계획에 따른 가계대출 증감 속도 적정수준 관리 차원"이라고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr