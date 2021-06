경기도, 사회복지시설 42곳에 차량구매비 최대 2200만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 사회복지현장 접근성 향상을 위해 도내 사회복지시설 등 42곳에 차량 구매비를 지원한다.

경기도와 경기복지재단은 도내 복지국 소관 사회복지시설ㆍ법인ㆍ단체를 대상으로 '2021년 사회복지시설 차량 지원사업'을 추진키로 하고 이달 11일부터 25일 신청 기관을 모집한다고 10일 밝혔다.

사회복지시설 차량 지원사업은 도내 사회복지시설에 차량 구매를 지원해 복지 서비스에 대한 접근성을 높여 이용자 편의를 증진하고 서비스 격차를 해소하기 위해 추진하는 사업이다.

도는 지난해 승합차 16대를 지원했다. 당시 신청 기관은 250곳으로 15.6대 1의 높은 경쟁률을 보였다.

도는 이에 따라 올해 지원 규모를 승합차 11대, 경차 31대 등 총 42대로 늘렸다.

지원 대상에 선정되면 도로부터 시설 1곳당 차량 1대 구매비(차량 가액의 80~90%)를 지원받게 된다. 차량별 지원 금액은 승합차 2200만원, 경차 1100만원이다.

희망 기관은 오는 25일 오후 6시까지 경기복지플랫폼(www.ggwf.or.kr) 복지아카이브 채널을 통해 신청하면 된다.

추후 서류심사 및 선정위원회를 거쳐 최종 선정 기관이 발표된다. 심사에서는 기존에 도내 차량 지원을 받지 못한 기관을 우대한다.

이병우 도 복지국장은 "지난해 반응이 너무 좋아 올해 지원 예산을 늘린 만큼 꼭 필요한 사회복지 현장에 지원이 이뤄지기를 바란다"며 "서비스 제공기관 간 격차를 해소하고, 복지서비스 질을 높이기 위해 노력할 것"이라고 강조했다.

