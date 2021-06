동반성장위원회, 현대오토에버와 ‘협력사 ESG 지원사업’ 협약

맞춤형 지표개발·역량 진단·컨설팅·교육 등 종합 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 동반성장위원회와 현대오토에버는 '2021년도 협력사 ESG 지원사업 협약'을 맺었다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 동반위가 기존에 진행하던 협력사 CSR평가 지원사업을 개편한 뒤 처음으로 체결됐다.

현대오토에버는 협약에 따라 상생협력기금 1억원을 출연해 협력 중소기업의 ESG 대응 역량을 제고한다. 동반위는 정보기술(IT) 업종 맞춤형 ESG 평가지표 개발, ESG 교육 및 역량 진단, 현장실사(컨설팅), 평가 등을 종합적으로 지원한다.

또한 동반위는 협력사 ESG 지원 실적을 동반성장지수에 점진적으로 반영하는 방안을 마련한다는 계획이다. ESG 평가지표 준수율이 우수한 협력 중소기업에게는 동반위 명의의 ‘ESG 우수 중소기업 확인서’가 발급되고, 금리우대 등의 금융지원 인센티브를 제공하는 방안도 협의 중이다. 현대오토에버 역시 ESG 우수 협력사에 판로확대 지원 및 맞춤형 상생협력 프로그램 제공 등의 인센티브를 제공할 예정이다.

앞서 현대오토에버는 동반성장지수 평가에서 3년 연속 우수 등급을 달성했다.

권기홍 동반위 위원장은 "ESG 경영은 포스트 코로나 시대의 기업과 국가 경제, 나아가서는 세계 경제의 생존 전략"이라며 "중소기업의 ESG 대응역량 제고를 지원하는 의미 있는 사업에 많은 기업이 참여하길 바란다"고 말했다.

서정식 현대오토에버 대표이사는 "이번 ESG 지원사업을 통해 협력사에 도움을 주는 가이드라인을 도출하겠다"며 "진정한 상생의 길을 모색해 나가고자 한다"고 밝혔다.

