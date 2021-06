[아시아경제 권재희 기자] 글로벌 투자은행 골드만삭스가 전 세계를 강타한 반도체 부족 현상이 내년 하반기 완화될 가능성이 있다는 전망을 내놨다.

8일(현지시간) CNBC에 따르면 앤드루 틸튼 골드만삭스 아시아 경제 담당 수석 이코노미스트는 "지금이 아마 반도체 부족으로 인한 자동차업계 등의 생산 차질이 가장 심각하게 나타나는 시기일 것"이라고 밝혔다.

틸튼 이코노미스트는 "최악의 시기는 곧 끝나고 점진적인 회복세가 나타날 것"이라며 "내년 하반기에는 반도체 부족 상황이 완화될 수 있을 것으로 전망하고 있다"고 말했다.

이어 틸튼은 "가뭄과 코로나19 확산으로 인해 주요 반도체 생산국가 중 하나인 대만의 생산 차질 우려가 제기되고 있다"면서 "앞으로도 반도체 시장 상황을 면밀히 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

