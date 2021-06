[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시립서창도서관은 도서관 이용 활성화와 방학을 맞은 학생들의 여가 활동을 위해 ‘여름방학 특강’을 운영한다고 9일 밝혔다.

운영강좌는 초등 1~3학년 대상 옛날이야기 속으로, 창의 인성을 위한 신문활용 미디어 리터러시, 톡!톡! 그림톡!, 초등 4~6학년 대상 영화와 함께하는 역사 기행, 문해력을 위한 신문활용 미디어 리터러시, 나도 웹툰작가, 톡!톡! 그림톡!, 초등 3~6학년 대상책으로 만나는 하브루타를 운영한다.

운영기간은 8월 3일부터 27일까지다. 초등학생을 대상으로 5개 강좌 8개 반을 운영하며, 신청은 7월8일부터 14일까지 강좌별 선착순 8명을 온라인으로 받는다.

수업은 대면으로 진행되며, 코로나19 상황에 따라 비대면(ZOOM 등)으로 전환될 수도 있다.

