신금투 "해외주식 스탁콘 판매금액 5억원 돌파"

[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자는 카카오톡으로 선물하는 해외주식 스탁콘 판매금액이 5억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

해외주식 스탁콘 매수 주식을 분석한 결과 출시 이후 5월말까지 6개월간 총 3만5795건, 판매금액은 5억1300만원으로 집계됐다. 신한금융투자는 지난해 12월 4종의 스탁콘으로 시작하였고 지난 5월 라인업을 추가하여 총 6종의 스탁콘(4100원권, 1만원권, 1만2000원권, 2만5000원권, 3만원권, 5만원권)을 카카오톡에서 선물할 수 있다.

해외주식 스탁콘 매수 패턴을 살펴보면 30대의 매수가 39%로 가장 많았고 그 뒤로 40대가 30%로 집계됐다. 출시 초기에는 20대의 관심이 높았지만 시간이 지날수록 30~40세대가 해외주식에 높은 관심을 보이고 있는 것으로 나타났다.

스탁콘으로 해외주식을 매수한 추이를 살펴보면 매수 금액이 주말로 갈수록 많아졌으며 어린이날, 어버이날과 같은 기념일 휴일이 있는 주의 매수금액은 평소보다 70% 정도 더 많았다.

스탁콘으로 매수한 종목을 살펴보면 테슬라와 애플이 가장 많았고 스타벅스, 넷플릭스, 월트디즈니 그 뒤로 최근 반도체 슈퍼사이클 관련 엔비디아, TSMC, AMD이 이름을 올렸다. 그 외에 매월 배당을 주는 AT&T, 리얼티 인컴 등도 꾸준히 사들인 것으로 나타났다.

신한금융투자 측은 “해외주식 스탁콘을 통해 소비자의 소액투자 기회가 지속 확대되고 손쉽게 해외투자를 할 수 있는 기틀이 마련됐다”며 “최근 미국주식 프리마켓 주문시간 확대와 미국 주식 실시간 시세를 무료로 제공하는 등의 서비스도 고객의 편리한 주식투자를 이끌고 있다”고 설명했다.

