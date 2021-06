[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 마마무의 화사가 파격적인 패션으로 근황을 알렸다.

최근 화사는 자신의 인스타그램에 사진들을 게재했다. 사진 속 화사는 등이 훤히 드러나는 '반쪽 티셔츠'와 핫팬츠를 입고 포즈를 취하고 있다. 과감한 스타일링에서 패셔니스타의 진면목을 느낄 수 있다.

한편 마마무는 최근 새 미니앨범 'WAW'의 음원을 발표했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr