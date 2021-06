中, 공산당 창당 100주년 앞두고 온라인 집중 단속

6개부처, 유해콘텐츠 단속 나서

지난달까지 6400개 이상 불법사이트 폐쇄

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 다음 달 1일 중국 공산당 창당 100주년을 앞두고 중국 당국이 인터넷 콘텐츠 집중 단속에 나선다. 중국 관영 신화통신는 국경절(10월1일)까지 선전부와 국가사이버정보판공실, 공안부, 문화관광부, 산업정보기술부 등 6개 부처가 공동으로 인터넷 유해 콘텐츠 단속에 나선다고 9일 보도했다. 신화통신은 이번 인터넷 유해물 단속은 ‘인터넷 정화 2021 프로젝트’의 일환이라고 설명했다.

신화통신은 국경절까지 음란물 등 온라인상의 유해한 동영상 콘텐츠를 집중 단속한다고 전했다. 또 역사적 허무주의(중국 역사 비판 또는 의혹 제기)와 관련한 유해한 정보, 중국 공산당 및 사회주의 가치를 악의적으로 왜곡하는 콘텐츠도 집중 단속 대상이라고 강조했다.

신화통신은 중국 규제 당국이 건전한 네트워크 환경을 조성하기 위해 그동안 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 방송, 웹만화 등에 대한 단속을 실시해 왔다면서 5월 말까지 6400개 이상의 불법 사이트를 폐쇄시켰다고 밝혔다.

신화통신은 그러면서 상하이 당국이 음란물 유포 일당 13명을 검거, 기소했다는 내용을 자세히 소개했다. 이들은 해외에 서버를 두고 음란물 동영상 10만개 이상을 유포한 혐의를 받고 있다. 압수된 음란물 동영상 용량만 128TB(테라바이트)에 달하며, 이들로부터 압수한 불법 자금이 700만 위안(한화 12억2000만원)이 넘는다고 덧붙였다.

신화통신과 인민일보 등 관영 매체들은 이외 음란물 단속 사례를 대거 열거하며 인터넷 정화 2021 프로젝트의 성과를 부각시켰지만 이번 온라인 단속은 중국 공산당 창당 100주년 기념행사와 무관하지 않다는 전망이 나온다.

베이징 한 소식통은 "천안문(톈안문) 민주화 시위 32주년을 앞두고 관련 단어 검색이 되지 않는 등 매년 반복되는 온라인 통제가 이뤄지고 있지만 올해는 공산당 창당 100주년이 있는 해인 만큼 단속이 더욱 강화될 것"이라며 "관영 매체의 온라인 유해 콘텐츠 단속 보도는 공개적인 경고로 해석된다"라고 설명했다.

한편 중국 당국은 오는 23일부터 7월 1일까지 천안문 광장 개방을 중단하는 등 주변 일대를 통제한다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr