과기정통부 “미래 양자기술·산업 경쟁력 강화 지원한다”

정보통신융합법에 양자연구개발, 인력양성, 표준화 등 지원근거 마련

韓美 정상회담 따른 기술개발·인력교류 위한 제도적 뒷받침

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 양자기술의 경쟁력 강화와 양자 산업 활성화를 지원하는 개정 ‘정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법(이하 정보통신융합법)’이 8일 국무회의(시행령)를 거쳐 오는 10일부터 시행된다고 9일 밝혔다.

이번에 시행되는 정보통신융합법은 양자정보통신의 정의부터 연구개발·인력양성·국제협력·표준화 등에 대한 지원근거, 전담기관과 양자정보통신산업클러스터 지정 등에 관한 사항이 종합적으로 담긴 것으로 추후 양자기술과 산업에 대한 정부 차원의 지원 가능성을 높였다는 점에 의의가 있다고 과기정통부는 설명했다.

양자정보통신(양자통신·센서·컴퓨팅)은 미래산업의 전환을 이끌 핵심기술로 미국·유럽(EU)·일본 등 주요 국가들은 경쟁적인 투자를 진행하고 있는 반면 국내는 기술적 난이도가 높고 산업 기반이 미약해 정부 차원의 체계적인 지원이 필요하다는 지적이 있었다.

8일 국무회의를 통과해 함께 시행되는 정보통신융합법 시행령에는 기술개발, 인력양성, 표준화 등 양자분야 진흥을 위한 부문별 사업을 추진하는 전담기관을 명시하고, 양자정보통신 산업클러스터 지정 시에 필요한 관계 중앙행정기관 및 지자체와의 협의 절차도 마련했다.

이를 근거로 과기정통부는 체계화된 양자 생태계 활성화 지원과 함께 한·미 정상회담에서 논의된 두 나라 간 양자분야 기술개발 협력 및 인력교류 확대 등을 위한 후속조치를 지속적으로 추진해나갈 예정이다.

우선 양자암호통신은 올해 공공·민간분야에서 19개 서비스 개발·실증이 진행되고 있는 만큼 향후에도 양국의 산업·연구계 교류의 기반으로 활용하며, 미국의 주요 연구기관과 부처와의 협의를 통해 공동연구 주제·범위 및 전문인력 교류 절차 등을 구체화한다. 또한 양자연구 성과의 산업적 활용을 촉진하기 위한 산·학·연 교류 창구로 ‘미래양자융합포럼’ 창립도 상반기 중 추진한다.

홍진배 정보보호네트워크정책관은 “미래 산업의 판도를 좌우할 것으로 예상되는 양자기술에 대한 체계적인 진흥 기반을 마련한 정보통신융합법의 시행을 통해 우리나라의 양자정보통신 연구생태계와 산업생태계가 동시에 활성화될 것으로 기대한다”며 “향후 지속적인 산학연 협력과 미국 등 핵심기술국가와의 교류확대를 통해 양자분야에서 우리의 기술·산업적 경쟁력을 향상시킬 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr