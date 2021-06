롯데마트, 플라스틱 트레이 없앤 조미김 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 플라스틱 트레이를 없앤 ‘조미김’을 출시했다고 9일 밝혔다.

해당 상품은 플라스틱 트레이를 없앴을 뿐 아니라 설탕 생산 후 버려지는 잔여물을 이용해 만든 100% 사탕수수 종이인 친환경 얼스팩을 박스에 적용했고, 8대 중금속이 없는 식물성 소재인 콩기름 잉크를 사용했다. 또한 박스 측면 하단 부분에 공간을 두어 식탁에 두고 한 봉씩 꺼내 먹을 수 있도록 제작했다.

롯데마트는 환경과 사회를 생각하는 착한 소비가 늘어나고 있는 만큼 이번 상품 출시를 시작으로 모든 조미김 상품을 점진적으로 플라스틱 트레이가 없는 것으로 전환할 예정이다.

롯데마트 관계자는 “착한 소비, 가치 소비에 대한 고객의 수요가 늘고 있다”며 “환경을 생각하는 마음으로 플라스틱 트레이를 제거한 조미김에 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr