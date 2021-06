美 제조업 부흥 힘쏟는다…바이든 정부, 반도체·배터리 공급 전략 수립

[아시아경제 김유리 기자] 미국 바이든 행정부가 제조업 부흥을 위해 반도체·전기차 배터리 등 핵심 산업에서의 공급망 전략을 새로 짠다. 중국 등 미국 기준에 부합하지 않는 곳에 대한 의존도를 낮추고 미국 내나 동맹국을 통한 안정적 공급망을 확보한다는 계획이다.

월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 미국 정부는 8일(현지시간) 광범위한 공급망 이슈를 해결하기 위한 새 조치를 발표할 예정이다. 조 바이든 미국 대통령은 지난 2월 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 자동차 제조업 등에 영향을 미치자 100일간 주요 분야 공급망에 어떤 약점이 있는지 검토하라고 지시했다.

미국 제조업을 부흥시키고, 전기차 배터리 등에 사용되는 희소 광물에 대한 해외 의존도를 낮춘다는 목표도 세웠다. 100일간 검토는 반도체, 자동차에 사용되는 대용량 배터리, 제약, 기술과 방위에 필수적인 희토류 원소 등 4개 분야로 나뉘어 진행됐다.

백악관은 이날 "수십 년간의 투자 부족과 정책적 판단이 다양한 분야와 제품에 취약한 공급망으로 이어졌다"는 검토 결과를 발표했다. 이번 결과에 따라 상무부와 교통부, 농림부 등은 그동안 공급 혼란과 수요 문제 등이 발생한 건설, 반도체, 교통, 식품 등의 분야에서 새로운 공급망 태스크포스를 설립할 예정이다.

국방물자생산법을 활용, 필수 의약품 생산을 위한 공공-민간 컨소시엄도 구성한다. 보건복지부는 이를 위해 우선 6000만달러(약 670억원)를 지원할 계획이다.

에너지부의 대출 권한을 활용해 첨단 차량용 배터리 셀 생산에 투자하고 새로운 제조 공장을 설립하는 방안도 추진된다.

정부 보조금과 같은 외국의 불공정한 무역 관행에 대응하고, 동맹국과의 협력을 강화하기 위해 '무역 기동타격대(trade strike force)'를 설립하는 방안도 제시됐다. 미국 수출입은행 산하에 미국 제조설비 및 인프라 프로젝트를 지원하는 금융 프로그램도 신설할 계획이다.

백악관은 중국이 전기차 배터리 광물의 최대 가공처리 국가라는 점을 인정하면서도 의존도를 낮추기 위한 노력을 키워간다는 계획이라고 말했다. 백악관은 "적대적인 국가, 미국이 받아들일 수 없는 환경과 노동기준을 가진 곳으로부터 공급망을 다변화해야 한다"고 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr