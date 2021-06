거제시, 10일부터 제16회 거제섬꽃축제 참여단체 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시농업기술센터는 10월 29일에서 11월 7일까지 개최되는 제16회 거제섬꽃축제에 참여할 지역 단체와 개인을 10일부터 모집한다고 8일 밝혔다.

참여 분야는 체험, 농특산물 판매, 전시·홍보, 자원봉사 등이며, 시민이 주인공이 되는 축제로 만들기 위해 참여단체를 공개 모집한다.

참가 자격은 주소지 또는 사업장 소재지가 거제시인 단체 또는 개인이다. 신청은 방문 접수(거제면 서정리 소재 거제시농업개발원) 또는 시청 농업관광과 담당자 이메일로 신청서를 제출하면 된다.

모집 기간은 10일부터 7월 13일까지며 자세한 사항은 시청 홈페이지 새 소식란, 거제시농업기술센터 공지사항에서 확인하면 된다.

거제시농업기술센터 관계자는 “코로나19 방역 상황에 따라 거제섬꽃축제의 개최 규모는 조정될 수도 있지만, 정상 개최를 위해 만반의 준비를 하겠다”고 말했다.

