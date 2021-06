순천시, 본격적 영농시기 맞아 일손부족 해소에 앞장서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 봄철 영농기 일손부족으로 어려움을 겪는 농촌을 돕기 위해 이달 말까지 ‘농촌 일손돕기 알선창구’를 순천시 농업기술센터와 읍·면 행정복지센터에 설치해 운영한다고 8일 밝혔다.

올해는 코로나19 장기화로 인한 계절 근로자 입국이 제한되고 고강도 사회적 거리두기로 인하여 일손이 더욱 부족한 실정이다.

시는 농촌 일손돕기 알선창구에서 일손돕기 희망농가를 접수받아 자원봉사자 등 농촌일손 돕기 지원자와 농가를 연결하여 농번기에 부족한 농촌일손을 지원하면서 도농교류와 체험·나눔의 기회를 확대할 계획이다.

또한 시청 전 직원과 관내 기관·단체가 참여해 수작업 의존도가 높은 매실 따기, 감자·양파 수확 등 장애인·고령 농가를 대상으로 일손 돕기에 나섰다.

특히 농촌 일손돕기에 따른 농가부담을 최소화하고 내실있는 작업을 위해 도시락·작업도구 등을 미리 준비하고 현장여건에 맞게 지원인력을 분산해 작업 능률을 높였다.

시 관계자는 “농촌인구의 고령화로 일손 부족현상이 갈수록 심화되고 임금이 상승에도 일손구하기가 어려운 농업인들에게 도움을 줄 수 있도록 많은 시민과 기관·단체들이 적극 관심과 동참을 부탁드린다”고 말했다.

