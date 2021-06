김동섭 한국석유공사 신임 사장 8일 취임

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 김동섭(金東燮) 한국석유공사 신임 사장이 8일 오전 11시 울산 혁신도시 내 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다.

美오하이오주립대에서 박사학위(Industrial & Welding System Engineering)를 취득한 김동섭 사장은 세계적 석유기업 Shell 社에서 20여년간 연구원과 아시아 태평양 지역 Regional Manager로 근무했다. SK이노베이션 기술원장 및 기술총괄 사장, 울산과학기술원(UNIST) 정보바이오융합대학장을 지냈다.

김동섭 사장은 취임사에서 “위기를 극복하고 국민에게 신뢰받는 기업, 글로벌 모범이 되는 기업으로 함께 만들어 가자”며 “효율적인 해외사업 관리·감독으로 이익을 극대화하고, 비핵심 자산의 전략적 매각, 비축유 관리역량 강화와 트레이딩을 통한 재무구조 개선 등 공사 재무건전성 확보에 집중할 것”이라고 말했다.

김 사장은 또 “국가 요구에 부응해 공사 본연의 업인 ‘에너지 안보’라는 핵심 역할이 흔들리지 않도록 하겠다”며, “석유개발 사업의 우량화와 석유비축 사업의 최적화를 통해 안보와 수익성을 동시에 창출하는 실행력 있는 시스템을 만들 것”이라고 강조했다.

