인권위 '아동인권포럼' 개최…아동학대·학교폭력 등 대응 논의

[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 8일 오후 2시 서울 중구 인권위에서 '아동청소년 인권 증진을 위한 포럼(아동인권포럼)'을 개최한다.

인권위는 아동청소년 인권 현안에 대한 신속한 대응, 주요 사건 발굴, 아동청소년 인권에 관한 국내·외 동향 및 정보 공유 등을 위해 아동인권포럼을 구성·운영하고 있다.

인권위 아동권리위원장인 이상철 상임위원이 위원장을 맡으며, 10여개 아동청소년 단체 활동가 및 기관 관계자·교수·변호사 등이 참여한다. 포럼은 연 2회 개최하며, 필요하다고 판단되는 경우 수시 개최할 수 있다.

인권위는 "아동을 가장 안전하게 보호해야 하는 가정, 학교, 유치원, 아동보호시설 등에서 지속적으로 발생하고 있는 아동학대, 학교폭력을 비롯해 점차 문제가 심화되고 있는 아동을 대상으로 한 디지털 성폭력 등은 우리사회가 엄중하게 대응해야 할 과제"라며 "아동인권포럼이 아동청소년 인권 문제를 공론화하고 아동청소년 인권 침해·차별 피해자의 신속한 구제에 앞장서는 등 아동청소년 인권 증진에 많은 기여와 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

