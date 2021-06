위메프오, 전통시장 배달…"중랑동부시장 맛집 주문하세요"

중랑동부시장 배달 서비스 첫 오픈

7월 광주 전통시장 2곳 추가 오픈 등 순차 확대

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 서울 중랑구 중랑동부시장 배달 서비스를 시작으로 '전통시장 배달'에 본격 나선다고 8일 밝혔다. 전통시장 배달 서비스는 전통시장을 활성화하고 실질적으로 도움이 되는 '공정배달'을 실천한다는 취지에서 시작됐다. 전통시장 자영업자들은 위메프오 배달을 통해 고객 접점을 늘리고 이용 고객은 시장 내 맛집 메뉴를 간편하게 앱으로 주문할 수 있다.

이번 서비스에는 중랑동부시장 유명 맛집 삼대명가 제주구남매 꽃게장 젓갈반찬, 소중한 참숯 화로구이, 가문 왕십리곱창막창, 아리랑핫도그&떼루와 등 총 8개 매장이 참여한다. 추가 참여 매장은 순차 오픈한다.

중랑구(전체), 동대문구(이문동, 장안동, 제기동, 전농동, 청량리동, 회기동, 휘경동), 노원구(공릉동, 월계동), 성북구(석관동), 광진구(중곡동)에 거주하는 위메프오 고객이라면 누구나 이용할 수 있다. 서비스 론칭을 기념해 중랑동부시장 음식을 주문하는 고객에게 7000원 할인 쿠폰도 제공한다.

위메프오는 다음달부터는 광주광역시 전통시장 2곳(무등시장, 남광주해뜨는시장)도 서비스를 시작한다. 향후 전통시장 배달 서비스 지역을 확대할 계획이다. 위메프오 관계자는 "이번 전통시장 배달은 공정배달 사업의 일환"이라며 "전통시장을 포함한 외식업 사장님과 함께 성장할 수 있는 전략을 꾸준히 이어나갈 것"이라고 말했다.

