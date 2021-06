[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 당 중앙위원회 8기 3차 전원회의를 앞두고 간부 협의회를 소집했다.

조선중앙통신은 "김정은 동지께서 7일 당중앙위원회 본부청사에서 당중앙위원회와 도당위원회 책임 간부들의 협의회를 소집하셨다"고 8일 보도했다.

통신은 김 총비서가 이날 협의회에서 "국가경제사업과 인민생활 보장과 관련해 당면하게 제기된 문제들을 요해(파악), 검토하시고 그 실행을 위한 중요한 과업들을 포치(나열) 하셨다"며 "당 중앙위원회 전원회의를 계기로 국가경제사업과 인민생활 안정에서 실질적 전환을 가져오기 위한 구상을 피력하셨다"고 전했다. 단 과업과 구상의 구체적 내용은 보도하지 않았다.

앞서 김 총비서는 지난 5일 노동당 정치국 회의를 주재하고, 이달 상순 당 중앙위원회 8기 제3차 전원회의를 소집키로 했다.

