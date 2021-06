[인사] ◆ 과학기술정보통신부 <과장급 전보> ▶연구평가혁신과장 현영목 ▶연구윤리권익보호과장 이종우 ▶과학기술정보분석과장 김영은 ▶연구개발타당성심사팀장 조종영

