[현장영상]"제대로 수사하라" 시민들, 성추행 피해 여군 중사 사건 '분노'

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] 상관으로부터 성추행을 당한 뒤 회유에 시달리다가 극단적 선택을 한 공군 여성 부사관 사건을 두고 공분하는 목소리가 커지고 있다. 7일 오후 서울 중구 명동 일대에서 만난 시민들은 군 당국의 철저한 조사는 물론 재발 방지 대책을 촉구했다.

20대 대학생 A 씨는 "피해자의 인권이 가장 중요하다"라면서 "피해자가 사망한 것을 보면 어떤 미흡한 대처가 있었고 체계상 부족한 점이 있는지는 모르겠으나, 군이 더 대처를 잘할 수 있었지 않았나"라고 비판했다. 이어 "최대한 투명하게, 근거 있는 자료를 바탕으로 수사해주길 바란다"고 덧붙였다.

경기 고양시에 거주하고 있다고 밝힌 50대 시민 B 씨는 "피해자가 극단적 선택한 것을 보면 군 대처는 적절하지 않았을 것이다"라면서 "(군이) 사건을 은폐하려 하거나 조용히 넘어가려 하지 않았나, 극단적인 선택을 해서 국민에게 알려진 것 아닌가 생각한다"고 말했다.

또한 "수사과정에서 피해자 인권 제대로 보호하지 않았고, 피의자 심문이나 사태 파악이 제대로 안 되었기 때문에 피해자가 극단적 선택을 한 건 아닌가 하는 생각이 든다"고 지적했다.

40대 직장인 C 씨는 "조사 과정도 과정인데, 결과를 두고 보면 공군 측 대응이 굉장히 미흡했다고 생각한다"면서 "사건 파악이 되자마자 피해자와 가해자를 분리했어야 했고 피해자가 전출됐을 때도 이미 사실을 다들 알고 있지 않았나, 일련의 과정이 굉장히 미흡했다"고 비판했다. 이어 "군 특유의 폐쇄적 문화가 결합해 문제가 더 심각해진 것 같다"고 거듭 비난했다.

한편 문재인 대통령은 7일 공군 성추행 피해 부사관 사망 사건과 관련해 "그냥 넘어갈 수 없다"면서, 민간이 참여하는 병영문화 개선 기구를 설치하고 군사법원법 개정안 처리를 촉구했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 "문 대통령은 오늘 오전 (내부회의에서) 병영문화 개선을 위한 대책을 지시했다"면서 이같이 전했다.

박 대변인은 "(문 대통령은) `차제에 개별 사안을 넘어서 종합적으로 병영문화 개선 기구를 설치해 근본적인 개선의 계기로 삼아야 한다`"면서 "`이 기구에 민간위원도 참여할 수 있도록 하라`고 강조했다"고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

