"영흥화력발전소 조기 폐쇄해야"…인천 시민단체, 환경의 날 캠페인

[아시아경제 박혜숙 기자] 6월 5일 환경의 날을 맞아 인천 시민단체들이 영흥화력발전소 조기 폐쇄를 촉구하며 시민행동에 나섰다.

인천겨레하나·인천평화복지연대 등 7개 시민단체로 구성된 전환사회시민행동 준비위원회는 이날 인천의 주요 지하철역 등지에서 '영흥화력발전소 조기 폐쇄' 문구가 적힌 팻말을 들고 1인 캠페인을 펼쳤다.

이 단체는 "지난 달 30일~31일 열린 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의'에서 채택된 서울선언문은 석탄발전 의존도 하향을 권유하는 내용을 포함하고 있다"며 "수도권에서 석탄발전 의존도 하향을 위해선 영흥석탄화력발전의 조기폐쇄는 반드시 선행돼야 한다"고 촉구했다.

이어 "인천시가 최근 발표한 '제3차 인천시 기후변화 대응 종합 계획'은 영흥화력발전 1~6호기의 폐쇄시기를 3~4년 앞당기는데 불과하다"며 "이는 지난해 11월 가입한 탈석탄 동맹이 제시한 'OECD 국가와 EU28의 경우 2030년까지 석탄을 단계적 중단해야한다'는 목표와 상당한 거리가 있고 파리기후협약 이행 목표에도 한참 부족한 계획"이라고 지적했다.

영흥화력발전소의 온실가스 배출량은 2018년 기준 3229만t으로, 인천 총배출량 6583만t의 절반이자 수도권 배출량 1만6855만t의 약 20% 수준에 달하고 있다.

영흥화력발전소를 운영하는 한국남동발전은 지난해 이사회를 열고 석탄을 연료로 사용하는 1·2호기를 준공 30년째인 2034년께 전면 폐쇄하고 액화천연가스(LNG) 발전으로 전환하기로 했다.

그러나 인천지역 환경단체는 2034년까지 1·2호기만 폐쇄하는 게 아니라 2030년까지 3·4·5·6호기 모두를 폐쇄해야 한다고 주장하고 있다.

전환사회시민행동은 "인천에서 영흥화력발전 조기 폐쇄는 기후위기 대응의 기본이자 핵심"이라며 "수도권 온실가스배출 문제와 탈석탄 정책을 위해서라도 인천과 서울, 경기도가 머리를 맞대고 합리적 대안을 마련해야 한다"고 강조했다.

이 단체는 인천시민의 힘을 모아 영흥화력발전 조기 폐쇄 실천행동을 지속적으로 펼치는 한편 이를 각 정당 대선후보에게 공약으로 제안키로 했다.

