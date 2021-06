백악관, 트럼프 페북 2년 정지에 "그래도 그는 안 바뀐다"

[아시아경제 조성필 기자] 젠 사키 백악관 대변인은 4일(현지시간) 페이스북이 도널드 트럼프 전 대통령의 계정 정지를 2년간 유지하기로 한 것과 관련해 "소셜미디어 기업은 온라인에서 퍼지는 거짓 정보에 대처하는 조처를 해야 한다"고 말했다고 현지 언론이 보도했다. 직답을 피하면서 소셜미디어 플랫폼이 허위정보에 단호한 조처를 할 책무가 있다는 입장을 밝힌 것이다.

사키 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프에 대한 페이스북의 결정이 합리적인지에 대한 질문에 "항상 그렇듯이, 그것은 그 기업이 내려야 할 결정이고 모든 플랫폼이 내려야 할 결정"이라며 이같이 말했다. 그는 이어 "우리가 미국 대중을 안전하게 하고 더 많은 이들이 일상으로 복귀하도록 노력하기 때문에 그것이 선거에 대한 것이든 백신에 대한 것이든 모든 플랫폼이 허위정보와 거짓 정보를 단속하기 위한 책임을 계속해서 가져야 한다"고 강조했다.

앞서 페이스북은 이날 트럼프 계정에 대한 정지 조치를 최소 2년간 유지키로 했다고 밝히면서 공공 안전에 대한 위험이 감소한 경우에만 복귀할 수 있다고 밝혔다. 2년 뒤 복귀해도 규정을 또 위반하면 영구정지 될 수도 있다고 페이스북은 경고했다. 사키 대변인은 이 같은 조치로 트럼프 전 대통령의 행동이 바뀌진 않을 것이라고 내다봤다. 그는 "우리는 지난 몇 년 동안 트럼프가 이런 플랫폼을 어떻게 사용하는지에 대해 많은 것을 배웠다"며 "(페이스북 사용 정지 기간인) 2년 동안 얼룩말이 줄무늬를 바꿀 것 같지는 않다고 느낀다"고 말했다.

페이스북은 대선에서 패배한 트럼프가 조장했다는 비판을 받는 지난 1·6 의회 폭동 직후 계정 사용을 정지시킨 바 있다. 트럼프는 이날 발표로 2023년 1월 7일까지 계정을 사용할 수 없게 된다고 페이스북은 밝혔다.

