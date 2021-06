[아시아경제 오주연 기자] HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 500 등락률 +3.80% 거래량 614,788 전일가 13,150 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 HDC아이콘트롤스, 1분기 영업이익 43억…전년동기比 7%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일HDC아이콘트롤스, 보통주 1주당 400원 현금배당 결정 close 는 HDC아이서비스를 흡수합병한다고 4일 공시했다. 회사 측은 "합병으로 인한 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현해 지속 성장하기 위해 합병하기로 했다"고 밝혔다. 합병 후 존속회사의 상호는 가칭 '에이치디씨랩스(주)'다.

