[아시아경제 이민우 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 19,250 전일대비 900 등락률 +4.90% 거래량 670,760 전일가 18,350 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 넥스턴바이오, 美 로스비보 테라퓨틱스 지분 50% 취득…"miRNA 기반 파이프라인 확보"[자금조달] 넥스턴바이오, 바이오 아닌 외식업체 ‘디딤’ CB에 투자넥스턴바이오, 美 당뇨병치료 벤처 ‘RosVivo’ 지분 50% 인수 close 는 1주당 보통주 2주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 4일 공시했다. 이에 다라 보통주 2137만4344주가 발행된다. 신주배정 기준일은 오는 21일이며 다음달 9일 상장될 예정이다.

