택배노조 "7일부터 지연 출근"…택배사들 '과로사 대책' 불이행 반발

[아시아경제 정동훈 기자] 전국택배노조가 택배사들의 분류 작업 인력 투입 등 사회적 합의를 이행하지 않고 있다며 오는 7일부터 출근 시간과 배송 출발을 기존 대비 2시간 늦추겠다고 발표했다.

택배노조는 이날 서울 종로구 참여연대에서 기자회견을 열고 "2차 사회적 합의를 통해 분류 작업을 비롯한 과로사 방지 조치를 완비하고 시행해야 하지만, 택배사의 몽니로 최종 합의가 불투명한 상황"이라며 "택배사들은 어떠한 노력도 하지 않으면서 과로사 대책 시행의 유예기간을 또다시 1년을 두자는 등 터무니없는 주장을 하고 있다"고 말했다.

노조는 월요일인 7일부터 6500여명 전 조합원이 참여하는 '9시 출근, 11시 배송 출발'을 진행할 방침이다. 김태완 노조 수석부위원장은 "9시 출근, 11시 배송 출발은 출근 시간을 2시간가량 늦춰 노동시간을 단축하면서 개인별로 분류된 물품만 인계받아 배송하는 것"이라며 "과로사 방지를 위한 사회적 합의를 실행에 옮긴다는 취지"라고 설명했다.

노조는 이달 2∼3일 전국 택배노동자 1186명을 대상으로 조사한 결과 84.7%(1005명)가 여전히 분류 작업을 수행하고 있다고 밝혔다. 분류작업에 별도로 인력이 투입되지 않아 택배기사가 전적으로 분류 작업을 하고 있다는 경우도 30.2%(304명)로 나타났다고 했다.

이어 "1차 사회적 합의에 따라 CJ대한통운은 4월 택배 요금을 250원 인상했고, 이로 인해 1∼2월 대비 5월 요금이 150원가량 올랐으나 노동자 수수료는 8원만 증가했다"며 "요금 인상 이득 대부분이 택배사의 초과 이윤으로 돌아가고 있다"고 했다.

