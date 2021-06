아워홈, 구본성 대표이사 해임…'남매의 난' 세 자매의 완승

[아시아경제 이승진 기자] 범LG가 식품업체 아워홈의 구본성 대표이사 부회장이 해임됐다. 셋째딸 구지은 전 캘리스코 대표가 신임 대표이사로 선임되며 이른바 '남매의 난'이 세 자매의 완승으로 끝났다.

4일 식품업계에 따르면 아워홈은 이날 오전 주주총회에 이어 이사회를 열고 구자학 아워홈 회장의 삼녀 구지은 전 대표 측이 상정한 대표이사 해임안을 통과시켰다.

이어 아워홈 신임 대표이사로 구지은 전 대표이사를 선임했다. 주총에서는 구지은 대표가 제안한 신규이사 선임안과 보수총액 한도 제한안 등이 통과됐다.

이로써 구지은 대표는 주주제안을 통해 21명의 신규 이사를 선임하며 이사회를 장악했다. 아워홈의 이사 수는 종래 11명에서 32명이 됐다.

아워홈의 최대 주주는 구본성 부회장으로 지분 38.6%를 갖고 있다. 그러나 구미현(19.3%)·명진(19.6%)·지은(20.7%) 세 자매의 지분을 합치면 59.6%에 달한다.

장녀 구미현 씨는 2017년 아워홈 경영권 분쟁에서 오빠인 구본성 부회장 편에 섰지만, 이날 주주총회에서는 현 구조에 반기를 든 구지은 대표 손을 들어준 것으로 알려졌다.

구미현씨가 돌아선 이유로는 실적악화와 최근 구 부회장을 둘러싼 사회적 논란이 거론된다.

구 부회장은 보복 운전으로 상대 차량을 파손하고 운전자를 친 혐의로 전날 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

아워홈이 지난해 상반기 연결 기준 148억원의 순손실을 기록하는 등 실적 악화에 시달리고 있다.

구지은 대표는 2004년 아워홈 입사 이후 4남매 가운데 유일하게 경영에 참여했지만, 구 부회장이 2016년 경영에 참여하면서 밀려났다. 이후 '사보텐', '타코벨' 등을 운영하는 외식기업 캘리스코 대표로 이동해 구 부회장과 줄곧 갈등을 빚어왔다.

아워홈은 줄곧 캘리스코에 식자재를 공급해왔지만, 2019년 이를 중단해 남매 사이의 관계는 더욱 나빠졌다. 이에 캘리스코는 지난해 식자재 공급선을 신세계푸드로 변경했다.

식품업계에서는 구지은 대표가 아워홈 경영권을 가져오면서 두 기업 사이의 관계도 재정립될 것으로 전망하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr