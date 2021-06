'사과주산지' 안동에서 '과수화상병' 첫 확진 … "아직 확산은 안 돼"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 안동 사과주산지에서 나무 전체를 말라죽이는 과수화상병이 처음으로 발생, 과수 농가에 비상이 걸렸다.

안동시에 따르면 지난 2일 안동시 관내 사과원에서 의심주가 신고됨에 따라 농업기술원이 현장조사와 정밀진단을 실시한 결과 통해 4일 최종 확진됐다.

이에 따라 농촌진흥청과 도 농업기술원, 안동시농업기술센터는 인근 사과원을 중심으로 정밀예찰을 펼쳐 현재까지 인근 사과원으로 전염되지 않은 것을 확인했다.

현재 추가확산을 막기위해 발병 사과원의 신속한 매몰과 소독을 실시하고 있으며, 도 농업기술원과 함께 화상병 발생 반경 5㎞내 과수원에 대한 합동예찰을 벌이고 있다.

과수화상병은 세균병의 일종으로 사과나무나 배나무가 마치 불에 타 화상을 입은듯 검게 그을린 증상을 보이다가 나무 전체가 말라 죽는 식물검역병이다. 4월 중순 이후 주로 발생하며 벌과 파리 등 곤충과 비바람, 농작업 도구, 이병된 묘목 등을 통해 전염된다.

