파미셀, 첨단바이오의약품 제조업 허가 취득

[아시아경제 박형수 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 16,850 전일대비 200 등락률 +1.20% 거래량 706,586 전일가 16,650 2021.06.04 12:57 장중(20분지연) 관련기사 반토막 계좌 구원 할 “대선주자 1위” 관련 황금주!! 마지막 기회!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제파미셀, 분기 최대 매출…'mRNA 제약 원료 공급 이어져" close ?은 한국 식품의약품안전처로부터 첨단바이오의약품 제조업 허가를 취득했다고 4일 밝혔다. 이를 통해 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 본격적으로 추진한다.

지난해 8월부터 시행한 ‘첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률’에 따르면 대통령령이 정하는 시설과 기준을 갖추고, 식약처장의 허가를 받은 기업만 세포치료제 및 유전자치료제 등을 취급할 수 있다.

회사 관계자는 "허가를 취득하면서 줄기세포치료제 연구 및 생산뿐만 아니라 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 가속화할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다. 이어 "업계를 선도해 온 줄기세포치료제 개발 기술력과 식약처 인증 GMP 생산시설 등을 지니고 있다"며 "시설 및 경험 부족으로 어려움을 겪고 있는 바이오 기업들과의 파트너링 확대를 기대한다"고 덧붙였다.

CDMO는 위탁생산(CMO)과 위탁개발(CDO)이 결합된 사업으로 임상시험 및 상업용 의약품을 위탁받아 생산하는 개념을 넘어 파트너사와의 협업 구조다. 세포주 개발부터 임상, 시판 허가에 이르기까지 신약 개발의 전 과정을 돕는 서비스를 의미한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr