부천시, 청년들 마음 건강 챙긴다…외래치료비 최대 36만원 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 청년들의 정신건강 증진을 위해 '청년마인드케어' 사업을 통해 외래치료비를 지원하고 있다고 4일 밝혔다.

청년기는 학업, 취업, 군대, 결혼, 미래 등 새로운 환경을 맞이해 심리적으로 큰 변화와 압박을 경험하는 시기이지만 청년들의 정신과 치료 및 심리상담, 정신건강 서비스 이용은 미흡한 실정이다.

이에 부천시는 발병 초기에 집중적인 치료를 유도하고, 적시에 적절하고 꾸준히 치료를 받을 수 있도록 청년 외래치료비 지원 사업을 추진하고 있다.

지원자격은 부천시에 주소를 둔 만19~34세 청년으로, 질병코드 F20~29 or F30~39로 5년 이내 최초 진단을 받은 경우다.

올해 1월부터 정신건강의학과에서 외래진료 받은 본인 일부부담금으로 1인당 최대 연 36만원 한도 내에서 치료비, 검사비, 약제비, 제증명료에 소요되는 비용을 지원받게 된다. 단, 예산 소진 시 사업이 조기 종결될 수 있다.

지원방법 및 절차는 병원에서 외래치료 후 구비서류를 준비해 부천시정신건강복지센터에 접수하면 된다.

