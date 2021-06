“작지만 강하다”…청호나이스, 제습공기청정기 콤팩트 출시

195x215x315㎜ 초소형 제품…제습·공기청정 동시 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 제습과 공기청정을 한번에 할 수 있는 2in1 청호 미니 제습공기청정기 Compact(콤팩트)를 출시했다고 4일 밝혔다.

청호나이스에 따르면 미니 제습공기청정기 Compact'는 가로·세로·높이가 각각 195x215x315㎜의 초소형 사이즈로 제습과 공기청정이 동시에 가능한 제품이다. 제습면적 20㎡, 청정면적 10㎡로 사이즈 대비 확실한 효과를 제공한다.

또한 공기청정필터는 H13등급 헤파필터가 적용됐다. 소비전력 45W로 전기요금 부담없이 사용할 수 있다. 아울러 필터교체시기와 물탱크만수 시 알려주는 자동알림기능, 제습 만수 시 자동정지 기능이 있어 편리하고 안전하게 사용할 수 있다고 청호나이스 측은 설명했다.

해당 제품은 일시불전용 상품이며 소비자가격은 19만9000원이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr