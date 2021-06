경기도, 공동주택 보수공사 안내 책자·동영상 제작

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 공동주택 보수공사에 대한 경험(노하우)을 공유하기 위해 관련 안내 책자 및 교육 동영상을 제작했다.

도는 건축, 토목, 전기 등 9개 분야 민간 전문가로 구성된 '경기도 공동주택 기술자문단'이 그간 실시한 자문 사례들을 바탕으로 예산 준비, 입찰, 계약, 공사추진, 준공 등 입주민 및 관리 주체가 알아야 할 내용을 담은 '공동주택 보수공사 길라잡이' 책자와 '공동주택 보수공사 안내' 교육 동영상을 최근 제작했다고 4일 밝혔다.

특히 동영상은 경기도 공동주택 기술자문위원이 직접 강의한 자료다.

이번 자료에는 보수공사 금액 및 건수가 높은 도장, 옥상방수, 지붕 싱글, 지하주차장 바닥, 단지 내 도로포장 등 주요 5개 공종에 대해 사례 중심으로 공사방법을 안내하고 있다.

책자와 동영상은 이달 3일부터 경기도 전자북(ebook.gg.go.kr)과 경기도 평생학습 포털 '지식'(GSEEK)을 통해 누구나 볼 수 있다.

아울러 도ㆍ시군 홈페이지 게재 및 시군 연계를 통해 도내 공동주택 6805개 단지에 직접 배포한다.

신욱호 도 공동주택과장은 "이번 공동주택 보수공사 안내 책자 및 교육동영상을 통해 민간전문가의 노하우가 입주민 등 관리주체에 직접 전달, 보수공사에 대한 이해와 활용도가 높아질 것으로 기대된다"며 "앞으로도 공동주택 보수공사 투명성 확보와 품질을 높이는 데 실질적 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr