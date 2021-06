동양생명, AI 기반 대체투자 여신조기경보체계 구축

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 5,660 전일대비 20 등락률 -0.35% 거래량 204,713 전일가 5,680 2021.06.03 14:03 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 코로나 백신 접종 휴가제 도입동양생명, 최대주주 지분매각 추진설 "구체적 결정된 사항 없다"보험사, 퇴직연금 이탈 비상…1년새 1조원 감소 close 은 3일 금융 데이터 분석 전문업체 딥서치와 '인공지능(AI)?금융데이터 기반의 대체투자 여신조기경보체계' 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

동양생명은 이번 협약으로 빅데이터와 AI기술을 기반으로 비정형 데이터가 많은 대체투자 관련 투자심사와 분석 프로세스를 고도화에 나선다.

양사는 딥서치가 보유한 금융?기업?산업 관련 방대한 데이터와 분석 엔진에 동양생명이 자체 보유하고 있는 대체투자 평가 모델과 업무 노하우를 결합해 금융 빅데이터와 AI 기반의 대체투자 여신조기경보체계를 구축할 예정이다.

이에 따라 투자 위험의 변동을 시계열 관리와 시각화해 건전성 이슈를 조기 발견하고 각종 리스크의 효율적으로 관리할 수 있을 것으로 기대된다.

동양생명 관계자는 "대내외 경제 불확실성이 증가함에 따라 안정적인 자산운용이 어느 때보다 중요한 시기"라며 "선제적으로 위험요소를 관리하며 자산 건전성 제고는 물론 한층 안정적으로 고객 자산을 보호하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr