은평역사한옥박물관 유물 구입 공고

구입 대상 은평·북한산 향토·생활사, 식생활 관련 유물, 가옥 관련 고문서 등... 6월10일부터 6월15일까지 우편/온라인 접수

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)가 운영하는 은평역사한옥박물관에서 2021 유물 구입을 진행한다고 밝혔다.

이번에 구입하는 유물은 은평과 북한산 관련 향토·생활사 자료, 식생활 관련 유물(소반, 떡살, 다식판 등), 가옥과 관련된 고문서(매매문서, 도면 등)이다.

구입된 유물은 은평역사한옥박물관에서 전시 및 연구 자료로 활용될 예정이다.

개인소장가, 문화재매매업자 및 법인 또는 단체 누구나 참가할 수 있다.

유물 구입에 참가하고자 하는 개인이나 법인 등은 은평구청 홈페이지 또는 은평역사한옥박물관 홈페이지에서 공고문과 신청서식을 내려받아 작성한 후 6월10일부터 6월15일 오후 6시까지 우편 또는 이메일(mj0721@ep.go.kr)로 접수하면 된다.

신청서류 및 기타 자세한 사항은 은평구청 또는 은평역사한옥박물관 홈페이지를 참고하거나 박물관 유물 담당 전화로 문의하면 된다.

