올 1~4월 소재·부품 대일 수입의존도 15% '역대 최저'

[아시아경제 주상돈 기자] 소재·부품 분야의 대일 수입의존도가 역대 최저치로 낮아진 것으로 나타났다. 2019년 7월 수출규제를 계기로 지난 2년간 우리 정부와 기업들이 소재·부품 분야에서 경쟁력 강화와 공급망 안정화 등을 추진한 결과로 풀이된다.

3일 산업통상자원부 '소재부품 종합정보망'에 따르면 올해 1∼4월 한국의 소재·부품 누적 수입액 647억9500만달러 중 일본 제품은 96억9600만달러로 15.0%를 차지했다.

일본 제품에 대한 수입이 작년 같은 기간(16.1%)보다 1.1%포인트 낮아진 것이다. 이는 관련 통계가 작성되기 시작한 2001년 이후 역대 최저치다.

일본 소재·부품 수입 비중은 2003년 28.0%에 달했지만 이후 차츰 낮아져 2014년 18.2%를 기록한 뒤 17%대에 머물다가 2019년 15.9%로 떨어졌다.

대신 대만으로부터 수입 비중은 지난해 8.3%에서 올해 9.3%로 높아졌다. 중국 수입 비중도 29.1%에서 30.1%로 커졌다.

하지만 일본과의 소재·부품 교역에서 우리나라의 무역적자는 더욱 확대됐다. 한국은 올해 1∼4월 일본과 소재·부품 교역에서 53억9600만달러의 적자를 냈다. 작년 같은 기간보다 7억900만달러 늘어난 것이다.

일본에 대한 수출보다 수입이 더 늘었기 때문이다. 한국은 일본에 작년보다 6.2% 늘어난 43억달러를 수출했지만, 수입액(96억9600만달러)은 수출액의 2배가 넘었다. 품목별로는 전자부품(19억200만달러), 일반기계 부품(64억4000만달러), 화학물질 및 화학제품(13억100만달러), 고무 및 플라스틱 제품(5억7800만달러) 등의 적자 폭이 컸다.

