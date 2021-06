마산 로봇랜드 한 달간 5만명 최대규모 방문

로봇랜드 개장 이후 두 번째로 많은 입장객

5월 중 입장객 5만명 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 마산 로봇랜드 테마파크는 국도 5호선(현동~구산) 개통에 따라 이용객 수가 점차 증가하고 있다고 2일 밝혔다.

2019년 10월 개장 초기 5만2000명 이후 월별 최대 인원인 5만600명이 올해 5월 중에 로봇랜드를 찾았다.

올해 목표 입장객인 40만명에 육박할 것으로 보여 정상궤도에 한 걸음 다가서고 있다는 평가다.

5월을 마지막으로 봄철 콘텐츠인 '봄봄 페스티벌'을 성황리 마친 로봇랜드는 연달아 6월부터 여름철을 시작한다.

호국보훈의 달인 6월에는 군인, 경찰, 소방관들에게 감사한 마음과 함께 다양한 혜택을 제공하고, 관련 이벤트를 선보인다.

다가오는 7월과 8월에는 물총축제가 작년과 비교해 더욱 업그레이드된 모습으로 고객을 맞이할 예정이다.

로봇랜드는 일상생활에서 나온 부산물인 폐품을 소재로 로봇을 만들어 '정크아트 로봇 전시 특별전'을 올해 말까지 진행한다.

더불어 로봇랜드는 코로나 사태 이후 원내 감염 사례가 단 한 건도 나오지 않아, 안전한 나들이 명소로도 자리매김하고 있다.

