[아시아경제 온라인이슈팀] 보디프로필 촬영을 앞둔 배우 김지우가 '명품 복근'을 공개했다.

최근 김지우는 자신의 인스타그램에 '꾸준함이 답이다 #지우눈바디'라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 김지우는 파자마를 입고 셀카를 찍으며 상의를 들어 복근을 확인하고 있다. 군살없이 쫙쫙 갈라진 복근이 감탄을 자아낸다.

이를 본 지인과 팬들은 "오마이 갓" "진짜 대단" "언니 복근운동 루틴 알려주세요" 등의 반응을 보였다.

한편, 김지우는 지난해 체중 11㎏ 감량에 성공, 멋진 보디프로필로 화제를 모았다. 올해도 보디프로필 촬영이 예정돼 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr