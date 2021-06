김기현 "민간자본 없이 집값 안정, 꿈같은 이야기"

김기현 국민의힘 당대표 권한대행

"현 상황에서 20, 30대 집 못 사"

"집값 내리려면 공급 우선, 이를 위해 민간 자본 필요"

[아시아경제 나주석 기자] "민간자본 없이 공공자본만 가지고 집값을 안정시키겠다는 건 꿈 같은 이야기다."

김기현 국민의힘 당대표대행 겸 원내대표는 국회 원내대표실에서 진행된 인터뷰에서 정부·여당의 주택가격 안정 대책을 이런 말로 비판했다.

김 대표대행은 "집값이 폭락하면 공황 상태가 오겠지만, 현재 상황이 유지된다면 물려받은 재산 없는 20·30대가 무슨 재주로 집을 살 수 있겠냐"고 말했다. 그는 현 정부 부동산 정책의 문제점을 ‘천추의 한’ 등 표현을 써가며 조목조목 지적했다. 김 대표대행은 "비율이 낮더라도 집값이 낮아지는 방향으로 가야 한다"면서 "그렇게 하려면 주택 공급이 돼야 하고, 이를 위해서는 민간자본이 필요하다"고 말했다.

코로나19 대책으로 논의되는 손실보상 대책은 서둘러 시행해야 한다는 뜻도 밝혔다. 김 대표대행은 "(여당이 검토 중인) 전국민재난지원보다 당장 소상공인 손실보상이 먼저"라고 했다. 그러면서 "국가 행정명령에 의한 것이고 거기에 순응한 사람에게 국가가 보상하는 건 당연한 것"이라고 부연했다.

재난지원금 지급과 관련해서는 즉답은 유보한 채 정부 부채가 급격히 상승하고 있다는 점을 지적했다. 김 대표대행은 "기축통화국이 아닌 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 6번째로 우리나라 부채 증가율이 빠르다"며 "추경을 하겠다면 (야당에) 와서 보고해야 하는 것 아닌가. 야당 패싱이 상습화돼 있다"고 했다.

법사위원장 배분 등 여야 간 현안이 있지만 국회 운영에 있어선 투트랙 전략을 제시했다. 김 대표대행은 "지난번에도 파행이 거듭됐지만 법안 99개를 본회의에서 다 처리했다"면서 "민생 관련 법안 등은 협조하지만 정치 이슈나 터무니없는 일에 대해서는 절대로 두고 보지 않는 투트랙 전략을 펼칠 것"이라고 말했다.

