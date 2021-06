경남 산딸기, 생방송 판매로 소비자 겨냥 나선다

경남 김해 우수 농산물(산딸기) 및 가공상품 소비자에게 홍보하고 판매

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 '지역 우수 농식품 라이브 방송 지원' 대상으로 선정돼 실시간으로 홍보하고 판매한다고 2일 밝혔다.

실시간 방송 일정은 4일 금요일 오후 2시이며, 네이버 쇼핑라이브를 통해 진행된다.

상품 경쟁력과 경영체 역량 등을 종합적으로 고려해 전국 8개 경영체가 최종 선정됐다.

경남에서는 김해시의 농업회사법인 산딸기닷컴이 선정돼 산딸기 생과와 산딸기를 활용한 가공 상품 4종을 판매할 예정이다.

산딸기닷컴 최석용 대표는 "이번 라이브방송에 참가해 제품 홍보 및 소비자와 직접 소통할 수 있을 것으로 예상돼 기대가 크다"고 말했다.

농업기술원 고희숙 농촌자원과장은 "전국 소비자를 겨냥한 농산물 및 가공 상품 홍보로 소비자 인지도를 높이고, 부가가치를 증대하기 위한 좋은 발판이 될 것이다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr