[아시아경제 부애리 기자] 컴투스가 모바일 야구게임 'OOTP GO'를 호주와 캐나다에서 출시한다고 2일 밝혔다.

'OOTP'는 컴투스가 지난해 인수한 독일 게임사 '아웃 오브 더 파크 디벨롭먼츠'가 개발하고 서비스하는 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 라이선스 야구게임이다.

실제로 구단을 운영하는 듯한 게임성을 기반으로 야구팬들 사이에서 인기가 높다.

'OOTP GO'는 이용자가 전략 전술, 구단 재정을 총괄하는 감독과 단장의 역할을 수행하는 기능을 비롯해 방대한 야구 데이터를 손안에서 확인할 수 있다.

컴투스는 호주, 캐나다에서 선보인 이후 세계 전역에 'OOTP GO'를 정식 출시한다는 방침이다.

