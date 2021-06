바디프랜드, 1분기 영업익 전년 比 11배 증가

사상 최대 분기 영업이익 기록…매출도 30% '껑충'

최근 5년 간 700억 기술 투자 주효

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 올 1분기 사상 최대 분기 영업이익을 거뒀다고 2일 밝혔다. 바디프랜드는 올해 1분기에 연결 기준 매출 1521억원, 영업이익 248억원을 기록했다.

지난해 1분기와 비교해 매출은 30.2%, 영업이익은 1089.4% 각각 성장했다. 영업이익의 신장폭은 전년동기 대비 11배에 이른다. 1분기 영업이익은 기존 최대 분기 실적을 기록했던 지난해 2분기의 215억원과 비교해도 15.3% 늘었다. 매출 역시 역대 최대였던 작년 2분기(1553억원) 수준에 근접했다. 통상 가정의 달이 포함된 2분기가 연중 최대 실적을 내는 시즌임을 감안할 때 올 1분기에 이를 뛰어넘은 것은 주목할 만 하다는 설명이다.

바디프랜드는 최근 5년간 약 700억원을 투자해 전문의들이 직접 개발한 기술과 제품력이 이번 실적을 이끈 것으로 분석했다. 또 고가·고사양 안마의자의 판매 호조와 비중 확대에 따른 객단가 상승, 브랜드에 대한 소비자들의 신뢰 증가 등도 주효했다. 코로나19 발발 초기였던 지난해 1분기 소비 심리 위축에 따른 기저효과도 일부 영향을 미쳤다.

바디프랜드 관계자는 "최대 성수기인 4~5월 역시 판매 호조가 이어졌고 공격적인 R&D를 통해 개발한 새로운 헬스케어 제품도 속속 출시를 앞두고 있어 2분기 이후에도 견조한 성장세가 이어질 전망"이라며 "향후 5년 간 1000억원 이상의 연구개발비를 집중 투자해 기술 격차를 20년 이상 벌려 나갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr