보훈회관 신축 … 감정가 3억 상당 옛 건물 울진군에 무상 기증

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 울진군(군수 전찬걸)은 대한민국상이군경회울진군지회, 대한민국전몰군경유족회울진군지회, 대한민국전몰군경미망인회울진군지회 등 보훈 3개 단체와 옛 울진군보훈회관 기부채납 협약식을 가졌다고 2일 밝혔다.

옛 울진군보훈회관은 1995년부터 보훈 3단체에서 26년간 사무실로 이용돼 왔다. 지난해 12월 울진군 보훈회관이 완공되면서 옛 보훈회관을 감정(감정가격 3억원 상당)해 보상을 진행하던 중 보훈 3단체 회장을 비롯한 회원들이 울진군에 아무런 조건 없이 기부채납하기로 결정했다.

전찬걸 울진군수는 "옛 울진군보훈회관을 울진군에 무상으로 기부채납해 주신 보훈3단체에 다시 한번 감사를 드리고, 국가에 헌신한 분들이 예우 받는 사회분위기를 조성해 나가도록 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr