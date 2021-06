"中 위안대와 日 위안부 같다" 일본 주장에 中 "침략역사 미화 멈춰라"

[아시아경제 김형민 기자] 중국 정부가 위안부와 6·25 전쟁 당시 '위안대'가 같다는 일본 정치권의 주장에 "침략역사 미화를 멈추라"며 강하게 비판했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 1일 아리무라 하루코 일본 자민당 의원의 전날 발언에 대해 "일본의 위안부 강제 동원 문제에 대한 중국의 입장은 일관되고 명확하다"며 이같이 밝혔다.

왕 대변인은 "2차 세계대전 기간 일본 군대는 피해자의 뜻을 위반해 위안부를 강제 동원했다"며 "일본 군국주의가 저지를 심각한 반인도적 범죄"라고 말했다.

이어 "이것은 역사적 사실이고 확실한 증거가 산더미"라며 "이를 부인하려는 모든 시도는 정의와 양심의 질책을 받아야 한다"고 비판했다.

왕 대변인은 "일본이 침략역사를 부정하며 미화하는 것을 멈추기를 다시 한번 촉구한다"며 "위안부 문제 등 역사가 남긴 문제를 성실하고 책임감 있게 처리해 아시아의 이웃 나라와 국제사회의 신용을 받아야 한다"고 강조했다.

아시무라 하루코 자민당 의원은 전날 참의원 결산위원회에서 위안부는 6·25 당시 위안대나 마찬가지라는 주장을 했고 모테기 도시미쓰 외무상은 이 발언에 공감을 나타냈다.

모태기 외무상은 또 우리 정부가 한일 간 위안부 문제에 대한 입장, 이른바 '골대'를 계속 바꾸는 바람에 해결이 어렵다는 주장도 했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr