우리 정부가 미국 제약사 모더나와 구매 계약한 코로나19 백신 중 첫 물량이 1일 인천국제공항 화물터미널에 도착했다. 모더나 백신은 아스트라제네카, 화이자, 얀센에 이어 국내에서 네 번째로 허가받은 코로나19 백신이다. /공항사진기자단

