[아시아경제 박지환 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 3,800 등락률 +5.01% 거래량 747,140 전일가 75,900 2021.06.01 15:30 장마감 관련기사 다시 부는 '그린모멘텀'…친환경株 기대감↑씨에스윈드, 노르덱스에너지와 181억 규모 계약 체결[클릭 e종목]"씨에스윈드, 높은 이익률 개선세...목표가 5% ↑" close 는 1일 중국 지역에 163억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 공시했다.

