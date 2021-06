[특징주]대신정보통신, 토스뱅크 IT센터 구축…제3 인터넷전문은행 출범 '실탄' 마련

[아시아경제 박형수 기자] 대신정보통신 대신정보통신 020180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,265 전일대비 110 등락률 +5.10% 거래량 12,334,795 전일가 2,155 2021.06.01 11:34 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 종목 'TOP3' close 이 강세다. 제3인터넷전문은행 토스뱅크의 출범을 앞두고 있는 토스 운영사 비바리퍼블리카가 투자금 약 5000억원을 유치했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

1일 오전 11시25분 대신정보통신은 전날보다 2.32% 오른 2205원에 거래되고 있다.

전날 한 매체는 토스가 최근 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치를 주관사로 선정하고 약 5000억원 규모 유상증자 투자자 모집을 완료했다고 보도했다. 토스의 기업가치는 7조원 이상으로 평가받았다. 토스 유상증자 과정에서 흥행에 성공하면서 증자 규모가 커졌다.

토스는 확보한 자금을 중금리대출 시장에 뛰어들 토스뱅크와 공격적 마케팅에 나선 토스증권 등 자회사에 투입할 것으로 보인다. 이르면 이달 중 금융위원회의 본인가를 받게 될 토스뱅크는 중·저신용자 대상 신용대출 비중을 2023년 44%까지 높이겠다고 밝혔다. 카카오뱅크, 케이뱅크 등 기존 인터넷은행보다 중금리대출 비중을 높이려면 상당한 규모의 자금이 필요하다.

