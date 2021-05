민지선씨 별세, 송찬엽(법무법인 광장, 대표변호사)씨, 송성열(메리츠보험 상무)씨, 송성찬(두산건설 부장)씨 모친상 = 1일 오전 2시, 건국대학교병원 장례식장 202호실, 발인 3일 오전 9시. ☎ 02 2030 7902

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr