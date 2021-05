[클릭 e종목]"삼성전자, D램 공급 증가로 내년 수급 부담…목표가↓"

[아시아경제 송화정 기자] NH투자증권은 1일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 80,100 2021.06.01 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 "직원용 직접 구해라" 베트남, 삼성전자 등에 백신확보 요구 티보 에렘 "비스포크와의 1000시간, 너무 달라 즐겁다"대국민주 “삼성전자” 물리신 분 close 에 대해 D램 공급 증가로 내년 수급 부담이 커질 것으로 보고 목표주가를 기존 11만원에서 9만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

D램 수급 호조에 따른 업체들의 설비 투자 증가로 올해 하반기부터 D램 공급 증가가 예상된다. 도현우 NH투자증권 연구원은 "올해 연간 D램 출하량이 전년 동기 대비 삼성전자 24%, SK하이닉스 20%, 마이크론 26% 증가할 것으로 전망된다"면서 "코로나19로 인한 비대면 수요로 현재 양호한 PC와 서버의 2022년 수요 가시성은 다소 낮은 상황"이라고 말했다.

개발 지연 등도 리스크 요인으로 꼽힌다. 도 연구원은 "삼성전자가 14nm D램, 176단 낸드 등 최신 공정에서 경쟁사보다 개발이 지연되고 있고 전략 미스로 투자 확대 적기를 놓쳐 시장 점유율이 하락하고 있다는 점도 리스크"라고 분석했다.

2분기 실적은 양호할 것이란 전망이다. NH투자증권은 삼성전자의 2분기 실적에 대해 매출액 전분기 대비 3% 늘어난 61조9000억원, 영업이익은 9% 증가한 10조2000억원으로 추정했다. 도 연구원은 "영업이익 증가는 반도체가 주도할 것"이라며 "부문별 영업이익 추정치는 반도체 부문이 전분기 대비 69% 증가한 5조7000억원, 디스플레이 부문이 17% 늘어난 3000억원, IM(IT·모바일) 부문 28% 감소한 3조2000억원, CE(생활가전) 부문 25% 감소한 8000억원으로 예상된다"고 말했다.

